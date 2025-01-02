İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Tuffah bölgesinin kuzey kesimlerinde kalan El-Bureyc bölgesini hedef aldı. İsrail savaş uçaklarından atılan 2 füze nedeniyle Tuffah ve Nebatiye bölgelerinde şiddetli patlama sesi duyuldu. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkesten bu yana İsrail ordusu "ilk kez" Tuffah bölgesini hedef aldı. Ayrıca İsrail ordusu Nebatiye kentinin Zahalta ve Cibaa beldeleri arasında kalan bölgeyi bombaladı. İsrail ordusu, kente bağlı Er-Reyhan beldesinin yüksek kesimlerini de hedef aldı. İsrail ordusu hava saldırıları ve evleri havaya uçurmanın yanı sıra savaş uçağı ve dron uçurma gibi eylemlerle ateşkes anlaşmasına ilişkin ihlallerini sürdürüyor.