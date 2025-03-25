İsrail ordusundan sıcak çatışma! Suriye’ye saldırı başlatıldı

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde askerlerine ateş açıldığını öne sürerek çatışmaya girildiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin güneyinde İsrail askerlerine ateş açıldığı öne sürüldü.

İsrail askerlerinin karşılık vermesinin ardından karşı tarafta isabet kaydedildiği iddia edildi. Suriye'de işgalini derinleştiren İsrail ordusu, ülkedeki askeri bölgelere ve sivil yerleşimlere havadan ve karadan saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail, bu sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenlemişti. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralanmıştı. İsrail uçakları ise dün gece Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerini vurmuştu. İsrail ordusu, 22 Mart'ta da Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne ve Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.