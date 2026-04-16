İsrail ordusundan tecavüzcü askerlere yeşil ışık! Orduya dönüşleri onaylandı

Haaretz gazetesinin haberine göre Zamir, 12 Mart'ta kapatılan Sde Teiman davasında ismi geçen askerlerin yedek göreve dönmesine yeşil ışık yaktı.

Zamir, askerlerin orduya dönüş kararını, Askeri Savcılık'ın davayı düşürmesinin ardından, orduda bir soruşturma yürütülmemiş olmasına rağmen aldı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Filistinli esire yabancı bir cisimle tecavüz olayına karışan İsrail ordusu 100. Birlik askerlerinin göreve dönüşünün haklarında soruşturma yürütülmesine engel olmayacağı ve soruşturmanın en kısa sürede tamamlanacağı ileri sürüldü.

SDE TEİMAN'DAKİ TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elindeki askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

İsrailli askerler hakkındaki yargılama devam ederken İsrail askerlerinin tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi Kasım 2025 başında gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İsrailli askerlerin yargılandığı Sde Teiman davası, İran'a saldırıların gölgesinde 12 Mart 2026'da kapatılmıştı.