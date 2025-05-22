İsrail ordusundan yeni operasyon sinyali: Gazze’de 14 bölge için zorunlu tahliye emri verildi
İsrail, geçtiğimiz günlerde Gazze’yi kalıcı bir şekilde işgal edebilmek için yoğun saldırılar başlatmıştı. Yakın zamanda da Siyonist Ordu Sözcüsü Avichay Adraee harekatı genişleteceklerini belirterek bölgenin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye sürülmesi için emir yayınladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki 14 yerleşim yeri ve mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.
Adraee'nin yayımladığı sürgün emri, Şeyh Zayid, Selatin, el-Kerame, el-Şima'a, Fadus, el-Manşiya, Gaban, el-Kerame, el-Nur, Abdul Rahman, Ez-Zahur, Tal al-Zaatar, Beyt Lahiya ve Cibaliye belde ve mahallerini kapsıyor.
Adraee, İsrail ordusunun söz konusu bölgelerde saldırılarını şiddetlendireceğini ve genişleteceğini belirtti.
SİYONİSTLER GENİŞLETİLMİŞ KARA HAREKATI BAŞLATMIŞTI
İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatmıştı.
İsrail ordusunun Gazze'de işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı saldırı planıyla Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülmesi öngörülüyor.
İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.