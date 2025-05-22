İsrail ordusundan yeni operasyon sinyali: Gazze’de 14 bölge için zorunlu tahliye emri verildi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki 14 yerleşim yeri ve mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee'nin yayımladığı sürgün emri, Şeyh Zayid, Selatin, el-Kerame, el-Şima'a, Fadus, el-Manşiya, Gaban, el-Kerame, el-Nur, Abdul Rahman, Ez-Zahur, Tal al-Zaatar, Beyt Lahiya ve Cibaliye belde ve mahallerini kapsıyor.

Adraee, İsrail ordusunun söz konusu bölgelerde saldırılarını şiddetlendireceğini ve genişleteceğini belirtti.