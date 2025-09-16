İsrail ordusunun Gazze kıyımı: Katledilen kişi sayısı 64 bini aştı

Gazze Sağlık Bakanlığına göre son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 59 ölü ve 386 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 413 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 53 bin 271 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 497'yi, yaralananların sayısının da 18 bin 294'ü aştığı ifade edildi.