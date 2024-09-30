İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Bint Cubeyl beldesini hedef alan saldırılarında 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1132'ye yükseldi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.