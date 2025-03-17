İsrail polisi, Filistinli gazeteci Latife Abdullatif'i gözaltına aldı.
İsrail polisi, Filistinli kadın gazeteci Abdullatif'i Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda gözaltına aldı. İsrail yönetimi Latife Abdullatif'e "şiddete tahrik" suçlaması yöneltti.
Filistin Medya Merkezi'ne göre, Filistinli kadın gazeteci Abdullatif, İsrail polisi tarafından Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda gözaltına alındı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Abdullatif'in yarın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.
Bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail yönetimi Latife Abdullatif'e "şiddete tahrik" suçlaması yöneltti.