İsrail polisince öldürülen otizmli Hallak’ın annesine sözlü taciz!

İsrail'in "Walla" haber sitesine göre, Hallak'ı öldüren polisin yargılanmasına Kudüs'teki Merkez Mahkemesinde başlandı. İsmi açıklanmayan polisin mahkeme salonunda, yüzünün görünmemesi için perde arkasında oturduğu ifade edildi.

Habere göre iddianamede, polis hakkında, "Hallak'ı yerde yaralı yatmasına ve elinde de hiçbir şey olmamasına rağmen ikinci defa bedeninin üst kısmından hedef alma ve ona pervasızca ateş açma" suçlamaları yer aldı.

Duruşma öncesinde mahkeme önünde toplanan Ben-Gvir liderliğindeki bir grup radikal Yahudi yerleşimci ise "kahraman" olarak tanımladıkları polisin yargılanmasını protesto etti.

Ben-Gvir ve orada toplanan grup, polisi destekleyen sloganlar attı ve Hallak'ın annesi Rena'nın yüzüne "Sen suçlusun" diye bağırdı. Rena, uğradığı sözlü taciz nedeniyle baygınlık geçirdi.

Ben-Gvir Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Bizleri koruyan kahraman polise destek olmak için bu sabah Kudüs'teki Merkez Mahkemesine gittim." ifadelerine yer verdi.

Hallak, 30 Mayıs 2020'de Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle 'dur' ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" gerekçesiyle vurulan Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.