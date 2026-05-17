İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'un kazananı belli oldu
İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde kazanan "Bangaranga" isimli şarkısıyla Bulgaristan temsilcisi Dara oldu.
Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali, Wiener Stadthalle'de yapıldı.
Finalde 3. sırada sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Noam Bettan, izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edildi. İsrail temsilcisi, şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı.
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail'in sahnede olduğu anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devam eden soykırım, yasa dışı işgal ve 'apartheid' varken Eurovision'da İsrail için bir sahne olmamalı." ifadelerine yer verdi.
Eurovision'a İsrail'in katılımını protesto eden İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda bu yılki yarışmaya katılmadı.
EUROVİSİON'U BULGARİSTAN KAZANDI
Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde sırasıyla, Danimarka, Almanya, İsrail, Belçika, Arnavutluk, Yunanistan, Ukrayna, Avustralya, Sırbistan, Malta, Çekya, Bulgaristan, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Moldova, Finlandiya, Polonya, Litvanya, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İtalya, Norveç, Romanya ve Avusturya sahne aldı.
Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, "Bangaranga" isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu.
İsrail 343 puanla ikinci olurken, Romanya 296 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan, İsrail'in seyirci oylarının açıklandığı sırada yuhalandığı da duyuldu.
İSPANYA VE BELÇİKA'DAN GAZZE'YE DESTEK
İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in katılmasından dolayı protesto edip bu yıl katılmadığı Eurovision 2026'nın başlangıcıyla eş zamanlı olarak "Filistin için barış ve adalet" çağrısında bulundu.
Bu yıl canlı olarak yayınlamadığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın başladığı saatle eş zamanlı olarak bir mesaj yayımlayan RTVE, ekranını kısa süreliğine karartarak, İspanyolca ve İngilizce dillerinde "Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet." mesajını verdi.
Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT ise Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım politikalarına ilişkin tutumunu değiştirmemesi halinde gelecek yıl yarışmaya sanatçı göndermeme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.