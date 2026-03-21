İsrail rafinerisi vuruldu: Ek hasar tespit edildi

İsrailli yetkililer, İran tarafından dün düzenlenen füze saldırısının ardından Hayfa kentinin kuzeyinde yer alan Bazan Petrol Rafinerisi'nde ek hasar tespit edildiğini ve onarımın birkaç gün süreceğini bildirdi. Yetkililer, hasarın "rafineri sahası dışında yer alan ve rafinerinin faaliyetleri için hayati öneme sahip dış altyapıya" zarar verdiğini belirtti. Açıklamada rafineri üretiminin büyük kısmının aktif olduğu, geri kalan kısmın yeniden başlatılma sürecinde olduğu ifade edildi. Saldırıda herhangi bir yaralanmanın ise yaşanmadığı aktarıldı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'ın son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 150 kişinin yaralandığını bildirdi. Kiryat Şmona'daki İran saldırısında yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimindeki Rehovot'a şarapnel parçaları düştü. Bakanlık açıklamasında, çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan bu yana toplam yaralı sayısının 4 bin 99'a ulaştığı ifade edildi.