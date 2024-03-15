İsrail ramazan ayının ilk cumasında Mescid-i Aksa zulmünü sürdürdü

AA muhabirine konuşan Ramallah kentinden kontrol noktasına gelen Ranya Ebu Safiye (48),yaş sınırına uymadığı için İsrail yetkililerin Kudüs'e girmesini engellediğini söyledi. Ebu Safiye, "Kudüs şehrine girip ibadet etmek için her yıl Ramazan ayını bekliyoruz ama uygulanan kısıtlamalar nedeniyle engelleniyoruz. Biz sadece namaz kılmak için geldik. Hareket özgürlüğü nerede, ibadet özgürlüğü nerede?" sözleriyle kısıtlamalara tepki gösterdi.

Ramazan ayı boyunca kutsal yerlere erişimlerine izin verilmediğini kaydeden Ebu Safiye, İsrail'in "yeni bir gerçeklik dayatmak ve kontrol etmek amacıyla Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs kentini Müslümanlardan boşaltmaya çalıştığını" belirtti.