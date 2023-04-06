İsrail ramazanda Gazze’ye saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan roketleri bahane aderek, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırısı başlattı. İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Gazze'nin Beyt Hanun ve Han Yunis bölgelerinde iki tünel bombalandı. İsrail'in hava saldırısını yine ramazan ayında gerçekleştirmesi İslam aleminde büyük tepkiye yol açtı. Filistin kaynakları çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini ve yaralandığını açıkladı. Hamas, yaptığı açıklamada İsrail'e karşılık verildiğini bildirdi. Bu arada Lübnan'ın güneyinde İsrail'e savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı.İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı. İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.Mescid-İ Aksa'daki zulmü, Türkiye'de geniş katılımla protesto edildi. Gösterilerin İstanbul'daki adresi Fatih Camii avlusuydu. Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, "Sistematik saldırılar İsrail'in geçmişten gelen politikalarının parçası. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir" dedi. Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde toplananlar da baskını protesto etti.