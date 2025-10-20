İsrail Refah’ı vurdu

Siyonist İsrail, kana doymuyor. Soykırım rejimi, 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ateşkes kapsamında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması beklenirken İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah'ı vurdu. İsrail, Hamas'ın İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığını iddia ederek bölgeye hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesi ve Zuveyde beldesine de hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Durumun tehlikesinden ötürü yardım ekipleri bölgeye ulaşamadı.

SOYKIRIMCILAR YİNE TEHDİT ETTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiğini bildirdi. İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak" ifadelerini kullandı. Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ise Netanyahu'ya "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı. Al Jazeera, Hamas'ın Gazze'de İsrail destekli silahlı gruplarla çatıştığını bildirdi. İsrail'in silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çetelerin sosyal medya paylaşımları, Refah bölgesinde bulunduklarına işaret etmişti.

HAMAS: ATEŞKESE BAĞLIYIZ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze'nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkese bağlı olduklarını bildirdi. Açıklamada, Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurdu. Hamas, İsrail'in anlaşmayı ihlal ederek bahaneler ürettiğini ve sorumluluklarından kaçtığını açıkladı. Hamas ayrıca, ABD'nin "Hamas'ın Gazze halkına yönelik saldırılara hazırlandığı" iddialarını reddederek, bunun "İsrail propagandasıyla uyumlu" olduğunu bildirdi.

NE HUKUK NE ANLAŞMA TANIYOR

İsrail'in saldırıları, ateşkese rağmen Gazze'de gerilimin sürdüğünü ortaya koydu. Saldırılar, ne hukuk ne de anlaşma tanıyan İsrail'e güven olmayacağını bir kez daha kanıtladı. İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 13 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli yetkililer, İsrail'in Ekim ayı başında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını defalarca kez deldiğini ve 51 kişinin öldüğünü, 150'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

ESİRLERDE İŞKENCE İZLERİ

GAZZE'DEKİ Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığını bildirdi. Naaşların üzerinde darp ve işkencenin yanı sıra elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin olduğu vurgulanan açıklamada, sağlık ekiplerinin naaşlarla tıbbi prosedürler ve protokollere uygun olarak ilgilenmeye devam ettiğini kaydedildi. Açıklamada, cenazelerin ailelere teslim işlemlerinin tamamlanması için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi. Şu ana kadar 150 kişinin naaşının İsrail tarafından iade edildiği aktarıldı.