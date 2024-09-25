İsrail Refah’ta bir evi hedef aldı: 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'ta El-Attar ailesine ait bir evi hedef aldığı kaydedildi.
Saldırı sonucu Attar ailesinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve cenazelerin enkazın altından çıkarıldığı aktarıldı.
KAYIP FİLİSTİNLİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kurtarma ekipleri ve çok sayıda vatandaşın, yıkılan evin enkazı altında kayıp Filistinlileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İsrail baskınının evin tamamen yıkılmasına neden olduğu ve evi moloz yığınına çevirdiği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli öldü, 96 bin 6 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.