Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail Refah'ta bir evi hedef aldı: 3 Filistinli hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.9.2024 18:25

İsrail Refah'ta bir evi hedef aldı: 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri ve çok sayıda vatandaşın, yıkılan evin enkazı altında kayıp Filistinlileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

AA
İsrail Refah’ta bir evi hedef aldı: 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'ta El-Attar ailesine ait bir evi hedef aldığı kaydedildi.

Saldırı sonucu Attar ailesinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve cenazelerin enkazın altından çıkarıldığı aktarıldı.

KAYIP FİLİSTİNLİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtarma ekipleri ve çok sayıda vatandaşın, yıkılan evin enkazı altında kayıp Filistinlileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail baskınının evin tamamen yıkılmasına neden olduğu ve evi moloz yığınına çevirdiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli öldü, 96 bin 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail Refah'ta bir evi hedef aldı: 3 Filistinli hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA