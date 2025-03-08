İsrail Rum lobisi kudurdu: Türkiye aleyhinde harekete geçtiler! Meclis’e yasa tasarısı sundular

MECLİS ÜYESİ HADDİNİ ZİYADESİYLE AŞTI

Başkan Erdoğan'ın hamlelerinden endişe duyan Bilirakis ise, "Türkiye, uluslararası hukuka tamamen saygısızlık ettiğini sürekli olarak göstermiştir. Erdoğan, ABD çıkarlarına aykırı hareket etmeye devam ediyor ve tehlikeli davranışları bölgenin istikrarsızlığına katkıda bulunuyor. Artık ABD dış politikasının, bu düşmanca eylemleri daha doğru bir şekilde yansıtmasının ve Erdoğan'ın hesap vermesini sağlamasının zamanı geldi." sözleriyle Türkiye düşmanlığını açık açık ilan etti.