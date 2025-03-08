İsrail Rum lobisi kudurdu: Türkiye aleyhinde harekete geçtiler! Meclis’e yasa tasarısı sundular
ABD'de gündem Türkiye olmaya devam ediyor. Birkaç gün önce gerçekleşen Türkiye konulu Temsilciler Meclisi oturumundan sonra bu kez de Kongre'ye Ankara aleyhine yasa tasarısı sunuldu. Yasa tasarısını sunan Türkiye karşıtı İsrail Helen İttifakı küstah ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve ülkenin artık Batı düşmanı olduğunu iddia etti.
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde iki partili bir grup bu hafta, Türkiye'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir Avrupa ülkesi yerine Orta Doğu ülkesi olarak yeniden tanımlanmasını öngören bir yasa tasarısı sundu.
YASA İSRAİL HELEN İTTİFAKININ GİRİŞİMLERİYLE SUNULDU
Türkiye karşıtı yasa tasarısı, Kongre'ye bağlı Helen İsrail İttifakı'nın öncülüğünde meclise sunuldu.
"MESAJ" VERDİKLERİNİ İDDİA ETTİLER
Tasarının amacının Türkiye'ye, Washington'dan uzaklaşıp ABD'nin düşmanlarına yöneldiği için bir mesaj vermek olduğu belirtildi.
Tasarının baş destekçileri olan Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Brad Schneider ve Cumhuriyetçi Gus Bilirakis'in açıklamasına göre, tasarı "Ankara'ya bir mesaj göndermek" için oluşturuldu.