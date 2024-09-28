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Haberler Dünya Haberleri İsrail saldırı ağını genişletiyor! Kule frekansları hacklendi: Sivil uçaklar tehdit altında!
Giriş Tarihi: 28.9.2024 12:55 Son Güncelleme: 28.9.2024 13:22

İsrail saldırı ağını genişletiyor! Kule frekansları hacklendi: Sivil uçaklar tehdit altında!

Son dakika haberleri: Lübnan’da şiddetlenen İsrail saldırılarının ardında İsrail ordusu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü duyurmuştu. Lübnan’da saldırılarını sona erdirmeyen İsrail’in son olarak Beyrut Havalimanı’nın kule frekanslarını hacklediği ve İran uçaklarını tehdit ettiği belirlendi.

AA
İsrail saldırı ağını genişletiyor! Kule frekansları hacklendi: Sivil uçaklar tehdit altında!

İsrail'in Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit ettiği bildirildi.

Lübnan Ulaştırma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Hizbullah'a silah tedarikinin sağlandığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Lübnan ordusunun, askeri uçakların Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nı kullanabilmesine onay veren tek makam olduğunun altını çizen Lübnanlı yetkili, İsrail ordusunun havalimanının kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı iniş yapması halinde vurmakla tehdit ettiğini kaydetti.

Yetkili, bunun üzerine İran yolcu uçağına Lübnan hava sahasına girmeden geri dönmesi talimatı verdiklerini belirtti.

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İsrail saldırı ağını genişletiyor! Kule frekansları hacklendi: Sivil uçaklar tehdit altında!
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