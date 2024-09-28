İsrail saldırı ağını genişletiyor! Kule frekansları hacklendi: Sivil uçaklar tehdit altında!

İsrail'in Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit ettiği bildirildi.

Lübnan Ulaştırma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Hizbullah'a silah tedarikinin sağlandığı yönündeki iddialarını yalanladı.