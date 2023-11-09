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Giriş Tarihi: 9.11.2023 02:37

İsrail saldırılarında 92 BM personeli hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden BM personeli sayısının 92’ye yükseldiğini açıkladı.

İHA
İsrail saldırılarında 92 BM personeli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı yükseldi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 1 ayın geride kaldığını belirterek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden BM personeli sayısının 92'ye yükseldiğini açıkladı.

Lazzarini, "Bu bana çok acı veriyor. UNRWA'daki meslektaşlarımız Gazze'de öldürüldü. Onlar olmadan asla eskisi gibi olamayacağız. Bir kez daha insanlığın iyiliği için ateşkes çağrısında bulunuyorum" dedi.

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İsrail saldırılarında 92 BM personeli hayatını kaybetti
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