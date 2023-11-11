İsrail saldırılarında ölen BM personeli sayısı 101’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 35'inci günde devam ediyor. Ayrım gözetmeden sivillerin sığındığı yerleri vuran İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden yoğun olarak saldırılarını sürdürüyor.

Bölgede can kaybı her geçen saat artarken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden BM personeli sayısının 101'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybeden personelin anısının ve hizmetlerinin onurlandırılacağı belirtildi.

UNRWA resmi sitesine göre, BM Ajansı'nın Gazze Saha Ofisi'nde 10 binden fazla kişi çalışıyor.