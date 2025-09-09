İsrail saldırısı sonrası Katar Dışişleri Bakanı açıkladı: “ABD 10 dakika sonra haber verdi”

5 HAMAS ÜYESİ ÖLDÜ

Hamas, Katar'daki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu duyurdu. Saldırıda 5 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

"ABD 10 DAKİKA SONRA HABER VERDİ"

atar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını "kendisini bölgenin kabadayısı olarak gören İsrail'in devlet terörü olarak" nitelendirerek, "saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını" vurguladı. Al Sani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguluyoruz." dedi. Katar Dışişleri Bakanı, "İsrail, Doha'ya yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirmiştir ve bu ancak bir devlet terörü olarak ifade edilebilir. Saldırı, Hamas liderliğinin Gazze müzakerelerine ilişkin toplantısı sırasında gerçekleşti. Bugün yaşananlar devlet terörüdür, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimidir." Şeklinde konuştu. Gazze müzakerelerinin Washington'un önerisini görüşmek üzere Doha'da devam ettiğini belirten Al Sani, İsrail'in bölgede kabadayılık yaptığını vurgulayarak, " İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor." İfadesini kullandı. Al Sani, İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısıyla ilgili olarak dost ve kardeş ülkelerle temaslarda bulunduklarını ve atacakları adımları görüştüklerini kaydetti.