İsrail saldırısı sonrası Katar Dışişleri Bakanı açıkladı: “ABD 10 dakika sonra haber verdi”

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’a yönelik saldırı düzenledi. Saldırıya 10 adet savaş uçağının da katıldığı belirtilirken, saldırının Hamaslı müzakerecilerin ABD tarafından sunulan ateşkes önerisini görüşmek üzere bir araya geldiği sırada gerçekleştiği öğrenildi. Öte yandan durum sonrası Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani açıklamasında ABD’nin kendilerine olaydan 10 dakika sonra haber verdiklerini kaydetti.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'a yönelik saldırı düzenledi. Saldırı Hamas'ın ABD tarafından sunulan ateşkes önerisi görüşmelerinde meydana geldiği bildirildi.

YÖNETİCİLER SAĞ KURTULDU

İsrail basını saldırıya ABD Başkanı Donald Trump'ın onay verdiğini belirtti. İsrail basını ayrıca Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Öte yandan, Hamas kaynakları, üst düzey yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu bildirdi.

KATAR DIŞİŞLERİNDEN KINAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Saldırı, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in yurt dışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

5 HAMAS ÜYESİ ÖLDÜ

Hamas, Katar'daki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu duyurdu. Saldırıda 5 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

"ABD 10 DAKİKA SONRA HABER VERDİ"

atar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını "kendisini bölgenin kabadayısı olarak gören İsrail'in devlet terörü olarak" nitelendirerek, "saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını" vurguladı. Al Sani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguluyoruz." dedi. Katar Dışişleri Bakanı, "İsrail, Doha'ya yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirmiştir ve bu ancak bir devlet terörü olarak ifade edilebilir. Saldırı, Hamas liderliğinin Gazze müzakerelerine ilişkin toplantısı sırasında gerçekleşti. Bugün yaşananlar devlet terörüdür, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimidir." Şeklinde konuştu. Gazze müzakerelerinin Washington'un önerisini görüşmek üzere Doha'da devam ettiğini belirten Al Sani, İsrail'in bölgede kabadayılık yaptığını vurgulayarak, " İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor." İfadesini kullandı. Al Sani, İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısıyla ilgili olarak dost ve kardeş ülkelerle temaslarda bulunduklarını ve atacakları adımları görüştüklerini kaydetti.