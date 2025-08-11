İsrail saldırısında katledilmişti: Gazetecinin son sözleri ortaya çıktı

Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda gazeteciler Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh ile kamera operatörleri Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal ve Moamen Aliwa hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Anas al-Sharif sosyal medya hesabından son sözlerini paylaştı. Anas al-Sharif, paylaşımında "Bu sözlerim size ulaştıysa, biliniz ki İsrail sesimi kısmayı ve beni öldürmeyi başardı. Allah biliyor, milletimin sesini size aktarmak için her şeyimi feda ettim. Yaşadığım kayıp ve acıya rağmen hiçbir zamanda gerçeği aktarmaktan vazgeçmedim, 'sahtecilik' yapmadım" ifadelerini kullandı.