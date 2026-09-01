İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyini vurdu! Şiddetli patlama sesleri duyuldu
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini bombaladığı bildirildi. Saldırılarda sığınak delici füzelerin kullanıldığı, şiddetli patlama seslerinin ise tüm Nebatiye bölgesinde duyulduğu kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefr Rumman beldesine hava saldırısı düzenledi.
Haberde, savaş uçaklarının bu saldırının ardından Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzey eteklerindeki Ali et-Tahir tepesini de hedef aldığı belirtildi.
ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Saldırılarda sığınak delici füzelerin kullanıldığı, şiddetli patlama seslerinin ise tüm Nebatiye bölgesinde duyulduğu kaydedildi.
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