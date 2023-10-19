İsrail savaş uçakları UNRWA’ya ait bir okulu vurdu

WAFA'nın bir başka haberinde ise Han Yunus'un güneyinde bulunan el-Bekri ailesinin evinin hedef alındığı İsrail hava saldırısı sonucu, aralarında 7'si çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ağır bombardıman sonucu yıkılan evin enkazında henüz insanların bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bakanlığın resmi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, Han Yunus ve Mısır sınırına yakın Rafah bölgesine yönelik düzenlenen İsrail hava saldırılarında, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan ölenlerin olduğunu kaydetti. Kudra, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi vermedi.