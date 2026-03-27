İsrail Savunma Bakanı Katz’dan İran’a yeni tehdit: ‘Saldırılar şiddetlenecek’

Bakan Katz, başkent Tel Aviv'deki harekat merkezinde durum değerlendirmesi için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

"İRANLI ÜST DÜZEY İSİMLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İranlı liderler ve komutanları hedef almaya devam edecekleri ve Tahran'ın stratejik yeteneklerini ortadan kaldırmayı sürdürecekleri tehdidinde bulunan Katz, İran'a yönelik saldırıları bir üst seviyeye çıkararak şiddetlendireceklerini ifade etti.

Katz, İran'ın İsrail'e misillemelerine devam edebilmek için kullandığı "silah üretimi, askeri kapasitesine yönelik hedef ve alanlarda" ülkesinin saldırılarını genişleteceğini ileri sürdü.