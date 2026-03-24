İsrail Savunma Bakanı’ndan talimat: Lübnan’da yıkımı hızlandırın
İsrail işgal ordusu, Hizbullah'a karşı kara ve hava saldırılarının genişletilmesi planını onaylandı. İşgal ordusu tıpkı Gazze'deki gibi Lübnan'da da köprüleri, evleri, sağlık sistemini havaya uçuruyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz "Orduya, Lübnanlılara ait evlerinin yıkımını hızlandırma ve Litani Nehri üzerindeki köprüleri tahrip etme talimatı verildi" dedi. Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ülkenin güneyinde sahil kesimindeki Nakura, Hamul ve Beyada beldelerine fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi.