İsrail Savunma Bakanı’ndan yeni talimat: ’Gazze’deki tüm tüneller yıkılacak’

Gazze Şeridi'ndeki tünellerin son tünel kalana kadar yok edilmesi talimatı veren Katz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Eğer tüneller olmazsa Hamas da olmaz." ifadelerini kullandı.

TÜNELLERİN YERLERİ AÇIKLANMADI

İsrailli Bakan, yıkımların nerede ve ne zaman yapılacağına dair bilgi vermedi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşması uyarınca "Sarı Hat" olarak bilinen sınıra çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin yarısından fazlası üzerinde kontrolünü sürdürmeye devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda ateşkese varılmış, İsrail hükümetinin onayıyla da ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.