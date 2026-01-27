İsrail Savunma Bakanlığı: “Elbit Systems ile 183 milyon dolarlık hava mühimmatı tedariki anlaşması yaptık”

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, imzalanan anlaşmanın İsrail ordusunun operasyonel kabiliyetlerini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

SAVUNMA SANAYİ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Yetkililer, anlaşmanın sadece askeri kapasiteyi değil, aynı zamanda ülke içindeki savunma sanayi altyapısının geliştirilmesini de amaçladığını ifade etti.

Savunma Bakanlığı ile Elbit Systems arasında imzalanan 183 milyon dolar değerindeki anlaşmanın çok yıllı olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna silah ve mühimmat tedarik eden Elbit Systems, pek çok ülkede uluslararası savunma sanayi fuarlarına katılımı nedeniyle protesto ediliyor.