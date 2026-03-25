İsrail Savunma Bakanlığı İran ve Lübnan’a yönelik yeni hava saldırısını onaylandı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu komuta kademesiyle yaptığı toplantı sonrası İran ve Lübnan'da yeni hedeflerin onaylandığını duyurdu. Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile birlikte saldırı planını netleştirdiklerini ifade etti.

15 BİN MÜHİMMAT İDDİASI

Katz, İsrail savaş uçaklarının 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik saldırılarda 15 binin üzerinde mühimmat kullandığını öne sürdü. Bu rakamın, geçen yıl haziran ayında gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan mühimmatın dört katı olduğu iddia edildi.

Lübnan geneline 2 Mart'ta hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde de Hizbullah'ı gerekçe göstererek kara işgalini genişletmeyi sürdürüyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.