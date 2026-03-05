İsrail sığınaklarında skandal görüntüler: Katliamın gölgesinde kutlama yaptılar!
Gazze'de binlerce kadın ve çocuğu öldüren katil İsrail, İran’a yönelik saldırılarıyla da hastane, okul ayırt etmeden vurarak bölgede gerilim daha da tırmandırıyor. Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Türkçe hesabından skandal bir paylaşıma imza atıldı. Paylaşımda "İran'ın füzeleri bizi durduramaz. Düğünler, partiler sığınaklarda gerçekleştiriliyor" ifadeleri kullanıldı.
Gazze'de süren saldırılarda çok sayıda sivil, kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Bölgedeki yıkım ve insani kriz derinleşirken Ortadoğu'da gerilim yeni bir boyuta ulaştı. Katil İsrail'in İran'a yönelik hedef gözetmeksizin yaptığı saldırıları ve ABD'nin de desteğiyle yapılan askeri hamleler, bölgedeki çatışma riskini tüm bölgeye yayarken, İsrailli siyonistlerin sığınakların da hiçbir şey olmamış gibi sığınaklarda günlük yaşamlarına devam etmeleri ve partiler düzenleyerek eğlence videolarının paylaşılması sosyal medyada büyük tepki çekti.
SIĞINAKLARDA KUTLAMA YAPTILAR
Tüm bu gelişmelerin yaşandığı günlerde sosyal medyada yayılan bir video ise tartışma yarattı. Söz konusu görüntülerde İsrail'de bazı kişilerin hava saldırısı tehdidi nedeniyle sığınaklarda bulunduğu, buna rağmen müzik eşliğinde eğlenip kutlama yaptığı anlar yer aldı.
TÜRKÇE PAYLAŞIM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Siyonist İsrail'in görüntüleri Türkçe hesabından paylaşması ise dikkatleri çekti. Birçok kullanıcı Gazze'de yaşanan sivil ölümler ve bölgedeki saldırılarla bu görüntüleri karşılaştırarak eleştirilerde bulundu.