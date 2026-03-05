İsrail sığınaklarında skandal görüntüler: Katliamın gölgesinde kutlama yaptılar!

Gazze'de süren saldırılarda çok sayıda sivil, kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Bölgedeki yıkım ve insani kriz derinleşirken Ortadoğu'da gerilim yeni bir boyuta ulaştı. Katil İsrail'in İran'a yönelik hedef gözetmeksizin yaptığı saldırıları ve ABD'nin de desteğiyle yapılan askeri hamleler, bölgedeki çatışma riskini tüm bölgeye yayarken, İsrailli siyonistlerin sığınakların da hiçbir şey olmamış gibi sığınaklarda günlük yaşamlarına devam etmeleri ve partiler düzenleyerek eğlence videolarının paylaşılması sosyal medyada büyük tepki çekti.