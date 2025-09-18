İsrail, silahlandırdığı Dürzileri maaşa bağladı

İsrailyönetiminin, Suriye'nin Süveyda kentindeki Dürzi milisleri silahlandırıp maaşa bağladığı iddia edildi. Kimliklerinin açıklanmaması şartıyla İngiliz Reuters ajansına konuşan iki üst düzey Suriyeli Dürzi yetkili, temmuzda Süveyda'da yaşanan çatışmalardan bu yana Tel Aviv'in dağılmış Dürzi gruplarını birleştirmeye çalıştığını, onlara silah ve mühimmat sağladığını söyledi. Dürziler ve Batılı bir istihbarat yetkilisi, İsrail'in yaklaşık 3 bin Dürzi milise maaş ödediğini de belirtti.