İsrail şimdi de Lübnan’da ateşkesi bozdu

İsrail ordusu, ateşkesi 11 ay sonra ihlal ederek, Lübnan'daki beş kente 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Ülkenin güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Baalbek kentleri hedef alındı. İsrail savaş uçakları, taş ocağı ve çimento fabrikalarının yanı sıra Sayda'daki Benaful beldesine iki, Sarafand ile Beysariye beldeleri arasındaki Herbe Duveyr bölgesine bir hava saldırısı düzenledi. Baalbek bölgesinde Şemstar beldesinin çevresi vuruldu. İnsansız hava araçları (İHA) ise Ali et-Tahir bölgesi ile Şarkiye ve Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yolu hedef aldı. İHA'lar ise Deyr Antar beldesini vurdu. Saldırılarda 10 kişi yaralandı. İsrail ordusu ise saldırılarda Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'in (GWB) hedef alındığını savundu.