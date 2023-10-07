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Giriş Tarihi: 7.10.2023 17:07 Son Güncelleme: 7.10.2023 17:08

İsrail sivilleri hedef aldı! Gazze'de son durum açıklandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de yine sivilleri hedef aldı. İsrail'in saldırılarında 198 kişinin öldüğü, 1610 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
İsrail sivilleri hedef aldı! Gazze’de son durum açıklandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin öldüğü, 1610 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin yaralandığı belirtildi.

VERİLER SAAT BAŞI GÜNCELLENECEK

Can kayıplarının olduğu bölgelere ilişkin bilgi verilmezken, verilerin saat başı güncelleneceği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

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İsrail sivilleri hedef aldı! Gazze'de son durum açıklandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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