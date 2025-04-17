İsrail sivillerin barındığı çadırları vurdu: En az 10 ölü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 03:20

Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu daha önce "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara saldırı düzenledi.

Saldırının ardından alevlere teslim olan çadırlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.