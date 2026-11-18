İsrail siyasetinde dikkat çeken görüşme: Bennett ile Netanyahu bir araya geldi

İsrail basınındaki haberlerde, muhalefet liderlerinin bugün gerçekleştirmeyi planladığı toplantı öncesinde Birlikte Partisi Genel Başkanı Naftali Bennett'in geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Meclisteki ofisinde görüştüğü belirtildi.

Likud Partisinin "güvenlik bilgilendirmesi" olarak nitelendirdiği görüşmeden, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot ile Bennett'in siyasi ortağı Yair Lapid'in önceden haberdar edilmediği aktarıldı.

Görüşme öncesinde ise Netanyahu'nun, Eisenkot'un temsilcileriyle birlik hükümeti kurma müzakerelerini yürüten Likud Partisinin temsilcisi avukat Michael Rabello ile bir araya geldiği kaydedildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör