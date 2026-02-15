İsrail skandal kararı onayladı: Batı Şeria’da toprak gasbı ‘resmi hale getirilecek’

İsrail basınına göre, skandal öneri Adalet Bakanı Yariv Levin, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunuldu.

Onaylanan karara göre, Batı Şeria'nın 1967'deki işgalinden sonra ilk kez, Tel Aviv yönetimi bölgede İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tapu kayıt sürecini" başlatacak.

Bu kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde işgalci olduğu işgal altındaki Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.