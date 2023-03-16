İsrail sokakları karıştı! Netahyahu’ya tepki büyüyor

Tel Aviv Üniversitesinin girişine dikenli teller çeken bir grup öğrenci de "İfade özgürlüğü ve akademik hürriyeti korumak için bariyer" yazılı pankart açtı. İsrail basınında, sahil kentlerinde ve Tel Aviv'de bazı ana arterlerin de göstericiler tarafından kapatıldığı fotoğraflar yer aldı.

"ORDUYA GİDİN"

Yerel basındaki başka bir haberde de yaklaşık 200 İsrailli yedek askerin, başkent Tel Aviv'de Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin yaşadığı Beni Barak Mahallesi'nin girişini kapattığı belirtildi. Habere göre göstericiler, zorunlu askerliğin kadın ve erkekler için 3 yıl yapıldığı İsrail'de, Ultra Ortodoksların askerlik hizmetinden muaf olmasına tepki olarak, sembolik bir "askere alım" noktası kurdu ve "Orduya gidin" sloganları attı.