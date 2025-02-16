İsrail sorumluluklarını yerine getirmiyor: Gazze’ye gerekli yardım ulaştırılamadı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, Gazze'ye konteyner ev ve altyapıyı yeniden imar edecek ağır iş makinalarının giriş yapmadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Sevabite, İsrail'in ateşkes anlaşması ve protokolü gereği sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti.

Arabulucuların işgal güçlerine imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e baskı yapmaları konusunda ciddi bir sınamadan geçtiğini kaydeden Sevabite, "İsrail, Gazze'ye temel ihtiyaç malzemelerinin girişini geciktirmeye devam ediyor ve bu durum insani krizi daha da derinleştiriyor." dedi.