İsrail sorumluluklarını yerine getirmiyor: Gazze’ye gerekli yardım ulaştırılamadı
İsrail, Gazze’de varılan ateşkese rağmen anlaşma maddelerinde payına düşen şartları hayata geçirmiyor. Tel Aviv, bölgeye ulaştırılması gereken konteyner ev ve ağır iş makinalarının girişine izin vermiyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, Gazze'ye konteyner ev ve altyapıyı yeniden imar edecek ağır iş makinalarının giriş yapmadığını bildirdi.
Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Sevabite, İsrail'in ateşkes anlaşması ve protokolü gereği sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti.
Arabulucuların işgal güçlerine imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e baskı yapmaları konusunda ciddi bir sınamadan geçtiğini kaydeden Sevabite, "İsrail, Gazze'ye temel ihtiyaç malzemelerinin girişini geciktirmeye devam ediyor ve bu durum insani krizi daha da derinleştiriyor." dedi.
Sevabite açıklamasında "İsrail'in tahrip ettiği altyapının onarımı için ve gerekli ağır ekipmanlar ve ihtiyaç duyulan konteyner evlerin hiçbiri şimdiye kadar Gazze'ye ulaşmadı." şeklinde konuştu.
İsrail resmi televizyon kanalı KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, anlaşmada belirtilen şartlara rağmen Gazze'ye konteyner evler ile ağır iş makinalarının girmesine izin vermediğini duyurdu.