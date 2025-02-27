İsrail sözünü yerine getirmiyor: Philadelphi Koridoru’ndan çekilmeyecekler

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan topraklarında çekilmeyi reddettiği noktalara işaret ederek, "Philadelphi Koridoru, Lübnan ve Suriye'de olduğu gibi tampon bölge olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin daha önce yaptığı Philadelphi Koridoru üzerinden "Gazze'ye silah kaçırıldığı" yönündeki iddialara işaret eden Katz, Philadelphi Koridoru'nda çok sayıda tünel gördüğünü ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ise "İsrail, taahhüt ettiği üzere Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyecek. Philadelphi Koridoru'ndan ayrılmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Hamas'ın Philadelphi üzerinden kaçakçılık yaptığı iddia edilerek, İsrail'in buna izin vermeyeceği savunuldu.