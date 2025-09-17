İsrail, Suriye’de de savaş suçu işledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İsrail'i Suriye'de "savaş suçu" işlemekle suçladı. HRW'den yapılan açıklamada, "Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin güneyinde bazı bölgeleri işgal eden İsrail güçleri, savaş suçu sayılan zorla yerinden etme de dahil olmak üzere bölge sakinlerine karşı bir dizi ihlalde bulundu" ifadelerini kullandı. İsrail, Beşar Esad rejiminin 2024 aralık ayında devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik birçok saldırı gerçekleştirdi. Öte yandan ABD basını, İsrail'in Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğunu iddia etti. İsrail'in Şam'ın güneybatısından İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istediği öne sürüldü.