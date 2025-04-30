İsrail, Suriye’de Dürzileri devreye soktu

Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'deki işgalini genişleten ve terör örgütü YPG ile Dürzilerle yakın ilişki içine giren İsrail kirli oyunlarına devam ediyor. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, söz konusu grubu bombaladığını duyurdu. İsrail'in saldırıyla Suriye hükümetine "ciddi bir mesaj" ilettiği savunuldu. Şam'ın güneyindeki Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanıyor. Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı. 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Sahnaya'daki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı" dedi. Şam'daki olaylar Dürzi ve Hıristiyanların yoğunlukta yaşadığı Cermana beldesinde, bir kişinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren provokatif ses kaydı yaymasıyla başladı. Ses kaydının, ülkede kaos çıkarmak isteyen İsrail operasyonu olduğu değerlendiriliyor.