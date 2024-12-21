İsrail, Suriye’de üç köyü daha işgal etti

Gazze Şeridi'nde 14 aydır katliam yapan İsrail, rejimin devrildiği günden bu yana Suriye topraklarındaki işgalini de genişletiyor. İsrail ordusu, güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maaraba köylerini işgal etti. Bölge sakinleri ise İsrail'in ülke topraklarını işgalini protesto etti. Gösterilere Suriye'nin yeni bayraklarıyla gelen kalabalıklar, "Defol İsrail" sloganları attı. İsrail güçleri, mevzilendikleri tepelerden kalabalığın üzerine ateş açtı. İsrail ordusunun saldırısında 1 kişi yaralandı. Öte yandan Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Suriye'de bulunan askerlerinin gerçek sayısını gizleyen ABD Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon) kınadı.