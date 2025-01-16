İsrail, Suriye’de yeni yönetime saldırdı

Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Suriye'deki işgalini genişleyen İsrail saldırılarına yenilerini ekliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetinde yeni yönetime bağlı güçleri hedef alan ilk saldırısında biri sivil olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti. Esad'ın devrildiği gün İsrail, ordusunu Golan Tepeleri'nde 1967'de işgal ettiği platonun kenarındaki askerden arındırılmış tampon bölgeye konuşlandırdığını duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun tampon bölgeyi ele geçirmesini 1974 tarihli Ayrılma Anlaşması'nın 'ihlali' olarak değerlendirdi.