İsrail Tahran’da füze üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü

Tel Aviv yönetimi, İran'ın askeri kapasitesine yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

TAHRAN HEDEF ALINDI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada Tahran'da bulunan ve İran Savunma Bakanlığı komutasında faaliyet gösteren seyir füzesi üretim tesislerinin hedef alındığını ileri sürdü.

"İKİ ANA MERKEZ VURULDU"

Açıklamada, denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezin vurulduğu iddia edilerek, bu tesislerin uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli füze sistemleri geliştirmek için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıda seyir füzesi sistemlerine geniş çaplı zarar verildiği savunuldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.