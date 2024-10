İsrail tankları BM üssüne girdi

İsrail ordusuna ait tanklar, Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) üssüne güç kullanarak girdi. İsrail, Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ait üsleri ve mevzileri hedef almaya devam ediyor.UNIFIL'den yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde Ramyah'taki BM üssüne İsrail ordusuna ait 2 tankın güç kullanarak girdiği belirtilerek, üssün ana kapısının yıkıldığı ve 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. "Tanklar yaklaşık 45 dakika sonra irtibat mekanizmamız aracılığıyla İsrail ordusunun barış gücü askerlerini tehlikeye attığını belirtmesinin ardından üsten ardından ayrıldı" denildi. Sabah 06.40 sıralarında ateşlenen bir silahtan çıkan duman nedeniyle 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığını ifade eden UNIFIL, "Son günlerde dördüncü kez İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" dedi.BM üssüne izinsiz girilmesinin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı kararın açık bir ihlali olduğunu vurgulayan UNIFIL'in açıklamasında, "UNIFIL'in yetki alanı, operasyon bölgesinde hareket özgürlüğünü öngörmektedir ve bu konudaki her türlü kısıtlama 1701 sayılı kararın ihlalidir. İsrail ordusundan bu şok edici ihlaller konusunda bir açıklama talep ettik" ifadeleri yer aldı.Türkiye, İsrail'in UNIFIL'i hedef alan saldırısına sert tepki gösterdi. UNIFIL'in bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirildiğine dikkat çekilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şunlar kaydedildi: "İsrail'in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL'in rolü daha da fazla önem arz etmektedir. İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir." BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, BM güçlerine yapılan bu saldırıları engellemekle yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada, tüm devletlere, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak tutum takınma çağrısında bulunuldu.