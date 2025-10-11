İsrail tankları geri vites yaptı

7 EKİM2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail güçleri, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi'nden çekilmeye başladı. İsrail tanklarının Gazze'den yavaş yavaş çıkış yaparak ilk aşamada belirlenen sarı hatta çekildiği görüntülendi. İsrail askerleri ise sınır hattına gelen otobüslerle bölgeden çıkış yapıyor. Anlaşmanın onaylanmasının ardından İsrail ordusu, "sarı hat olarak" adlandırılan "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekildiği bölgelerde düzeni sağlamak ve iki yıldır yaymaya çalıştığı kaosu çözmek için Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na ait birimlerin konuşlandırılacağı bildirildi.