İsrail tankları hastane çevresinde! DSÖ "İletişimimiz kesildi" diyerek duyurdu

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi'nden yapılan açıklamada, "DSÖ, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ndeki irtibatlarıyla iletişimini kaybetmiştir. Hastanenin art arda saldırılara maruz kaldığına dair dehşet verici haberler gelmeye devam ederken, bağlantılarımızın yerinden edilmiş on binlerce insana katıldığını ve bölgeden kaçtıklarını varsayıyoruz" denildi.

GHEBREYESUS: TANKLARIN HASTANENİN ETRAFINI SARDIĞINI DUYDUK

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, söz konusu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Son derece endişe verici ve korkutucu. Hastaneden kaçanlardan bazılarının vurulduğu, yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde haberler var. Son raporlar hastanenin tanklarla çevrildiğini söylüyor. DSÖ bir kez daha hayat kurtarmanın ve yaşanan korkunç acıları azaltmanın tek yolu olarak Gazze'de derhal insani ateşkes çağrısında bulunmaktadır. DSÖ ayrıca ağır yaralı ve hastaların sürekli, düzenli, engelsiz ve güvenli bir şekilde tıbbi tahliyelerinin gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmaktadır" dedi.