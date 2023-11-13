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Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:17

İsrail tankları ve askerleri Kudüs Hastanesi'ni kuşattı

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin her yönüne İsrail tanklarının ve askerlerinin konuşlandığını duyurdu.

AA
İsrail tankları ve askerleri Kudüs Hastanesi’ni kuşattı

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin her yönüne İsrail tanklarının ve askerlerinin konuşlandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, yakıtın bitmesi nedeniyle dün hizmet dışı kalan Kudüs Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

İsrail tanklarının ve askerlerinin Kudüs Hastanesi'nin her yönüne konuşlandırıldığı belirtilen açıklamada, "Hastalar, aileleri ve sağlık personelinin tahliyesi için hazırlıklar sürerken bombardıman devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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İsrail tankları ve askerleri Kudüs Hastanesi'ni kuşattı
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