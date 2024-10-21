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Haberler Dünya Haberleri İsrail tanklarına saldırı: Tugay komutanı öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.10.2024 08:49

İsrail tanklarına saldırı: Tugay komutanı öldürüldü

Hamas yaptığı son açıklamada, İsrail tank ve zırhlılarına saldırı düzenlediğini ve personelde kayıplar olduğunu bildirmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri de (IDF), bunu doğrulayan bir bildiri yayınladı. İşgalci İsrail ordusu, Gazze’deki çatışmalarda 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ehsan Daqsa'nın öldürüldüğünü duyurdu.

İHA
İsrail tanklarına saldırı: Tugay komutanı öldürüldü

Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'de büyük bir darbe yedi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ehsan Daqsa'nın (41) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldürüldüğü bildirildi. "Cibaliye'deki operasyonlar sırasında Daqsa'nın tankı ve başka bir tank patlayıcılarla hedef alındı" denilen açıklamada, Daqsa'nın öldüğü sırada tankın dışında olduğu kaydedildi. Olayda 2 subayın ise yaralandığı belirtildi.

İSRAİL İÇİN BÜYÜK KAYIP

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Daqsa için "cesur bir komutan, cesur bir subay ve tüm enerjisini ülkenin güvenliği için kullanan adam" ifadelerini kullandı. Daqsa ile Hamas'ın Refah Tugayı'nı dağıtma görevi sırasında askerlerine liderlik ederken tanıştığını ifade eden Gallant, "Bu görevde de yaratıcılık ve azim gösterdi. Tüm görevlerde böyle davrandı, ancak maalesef savaşta hayatını kaybetti" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Daqsa'nın ölümünün "İsrail ve tüm İsrail toplumu için bir kayıp olduğunu" söyledi.

HAMAS ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan yapılan son açıklamada İsrail'e ait bir Merkava tankının Yassin 105 füzesiyle, bir Namer zırhlı personel taşıyıcının ise Tandem füzesiyle vurulduğu bildirilmişti. Saldıların araçlardaki personelde "kayıplara neden olduğu" belirtilmişti.

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İsrail tanklarına saldırı: Tugay komutanı öldürüldü
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