İsrail tanklarına saldırı: Tugay komutanı öldürüldü

İSRAİL İÇİN BÜYÜK KAYIP

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Daqsa için "cesur bir komutan, cesur bir subay ve tüm enerjisini ülkenin güvenliği için kullanan adam" ifadelerini kullandı. Daqsa ile Hamas'ın Refah Tugayı'nı dağıtma görevi sırasında askerlerine liderlik ederken tanıştığını ifade eden Gallant, "Bu görevde de yaratıcılık ve azim gösterdi. Tüm görevlerde böyle davrandı, ancak maalesef savaşta hayatını kaybetti" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Daqsa'nın ölümünün "İsrail ve tüm İsrail toplumu için bir kayıp olduğunu" söyledi.