İsrail tarihinin en uzun duruşması: Yolsuzlukla yargılanan katil Netanyahu ifade verdi! "Cehennem gibi..."

Habere göre, İsrail Başbakanı duruşmada, davanın siyasi bir dava olduğunu ileri sürerek "Cehennem gibi yıllar yaşadım" ifadesini kullandı.

TARİHİN EN UZUN DURUŞMASI

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun ifadesinin İsrail tarihindeki en uzun tanık dinleme duruşmaları olarak tarihe geçtiğini kaydetti. Haberde, başta haftada 3 gün ve 6,5 saat olarak planlanan duruşmaların, "güvenlik, diplomatik ve sağlık" nedenleriyle sadece bir hafta bu plana uygun şekilde görülebildiği, ifade oturumlarının yaklaşık üçte ikisinin iptal edildiği, bazı oturumların ise yarım kaldığı belirtildi.