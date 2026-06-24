İsrail tarihinin en uzun duruşması: Yolsuzlukla yargılanan katil Netanyahu ifade verdi! "Cehennem gibi..."
Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifade verme işlemi 98'inci duruşmada tamamlandı. İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun ifadesinin İsrail tarihindeki en uzun tanık dinleme duruşmaları olarak tarihe geçtiğini kaydetti. Habere göre Netanyahu, duruşmada, "Cehennem gibi yıllar yaşadım" ifadesini kullandı.
Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifade verme işlemi 98'inci duruşmada tamamlandı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun ifade verme işleminin, duruşmalardaki aksamalar nedeniyle bir buçuk yıl boyunca sürdüğünü aktardı.
"CEHENNEM GİBİ YILLAR"
Habere göre, İsrail Başbakanı duruşmada, davanın siyasi bir dava olduğunu ileri sürerek "Cehennem gibi yıllar yaşadım" ifadesini kullandı.
TARİHİN EN UZUN DURUŞMASI
İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun ifadesinin İsrail tarihindeki en uzun tanık dinleme duruşmaları olarak tarihe geçtiğini kaydetti. Haberde, başta haftada 3 gün ve 6,5 saat olarak planlanan duruşmaların, "güvenlik, diplomatik ve sağlık" nedenleriyle sadece bir hafta bu plana uygun şekilde görülebildiği, ifade oturumlarının yaklaşık üçte ikisinin iptal edildiği, bazı oturumların ise yarım kaldığı belirtildi.