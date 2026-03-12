‘İsrail tek bombalık ülke’
ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaş bölgede büyük bir kaos yaratırken Washington yönetimi kritik bir çıkmaza girdi. Başkan Donald Trump, hem içerde hem de dışarda tepkilerin hedefinde yer alırken danışmanları söz konusu tepkileri azaltmak için dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. CNBC'ye konuşan Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki coğrafi küçüklüğüne ve stratejik kırılganlığına dikkat çekti. Witkoff, "Şunu söyleyeyim: İsrail tek bombayla yok edilebilecek bir ülke. Tek bir bomba onları ortadan kaldırmaya yeter. İşte bu yüzden bu durum İsrail için varoluşsal bir mesele" ifadesini kullandı. Bu açıklama, bazı kesimlerde İsrail'in çok güçlü olmadığı itirafı olarak görüldü.