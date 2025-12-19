İsrail televizyonu KAN: “MOSSAD, 7 Ekim olayına ilişkin istihbarat bilgisi aldı ancak dikkate alınmadı”
İsrail istihbaratının, 7 Ekim 2023’ten bir gün önce Gazze Şeridi’ndeki Filistinli grupların ertesi sabah “bir şeyler planladığına” dair istihbarata ulaştığı ancak bu bilginin ciddiye alınmadığı öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze üzerinde görev yapan insansız hava araçları (İHA), Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının bulunduğu bir tüneli takibe aldı. Bu izleme sırasında Filistinli grupların sabaha karşı harekete geçebileceğine dair veriler toplandı.
TATBİKAT OLARAK YORUMLANDI
Toplanan bilginin 6 Ekim 2023'te İsrail ordusunun Gazze ve çevresinden sorumlu Güney Komutanlığı'na aktarıldığı belirtildi.
Ancak iddiaya göre Güney Komutanlığı, söz konusu istihbaratı Gazze'den İsrail'e yönelik bir operasyon hazırlığı olarak değil, Kassam Tugayları'nın rutin "eğitim tatbikatı" olarak değerlendirdi.